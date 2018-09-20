РБК: правительство планирует выделить более 630 млрд рублей за три года на «материальную мотивацию» чиновников

В 2019-2021 годах правительство значительно увеличит выплаты из бюджета чиновникам на «материальную мотивацию», следует из проекта федерального бюджета, с которым ознакомился РБК.

На стимулирование госслужащих в 2019 году планируется зарезервировать 138,6 миллиардов рублей, часть из которых — 375 миллионов рублей — пойдет на мотивацию чиновников, которые участвуют в реализации национальных и федеральных проектов.

В 2020 году предлагается выделить 208,9 миллиардов рублей, а в 2021 году — 284,4 миллиарда рублей. Как пишет РБК, эти средства буду использовать на «поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания (постоянной части зарплаты — ред.), материальное стимулирование, а также пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих».

По данным издания, выплаты, которые предлагается зарезервировать на 2019 и 2020 года, больше на 39 и 109 миллиардов рублей соответственно, чем это предусмотрено действующим законом о бюджете.

В августе 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ, направленный на повышение престижа гражданской службы. Этим документом глава государства поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития подготовить изменения в законодательство для материального стимулирования чиновников, повышения их постоянной части зарплаты и увеличения оплаты доли, обусловленной эффективностью госслужащего.

Согласно данным Росстата, в 2017 году средняя зарплата чиновников в федеральных органах составила 118,8 тысяч рублей в месяц. За первое полугодие 2018 года среднемесячная зарплата по России составила 42550 рублей, что на 4501 рубль выше, чем за тот же период 2017 года.