Минкомсвязь предложило устанавливать российские антивирусные программы на все новые компьютеры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило устанавливать на всех персональных компьютерах, созданных или ввезенных на территорию страны с 1 августа 2020 года, отечественные антивирусные программы. Об этом следует из паспорта национального проекта «Цифровая экономика», пишет «Коммерсант».

Ведомство предлагает ввести подобную меру с «целью обеспечения национальной безопасности», что позволит обосновать отступление от правил Всемирной торговой организации (ВТО).

«Нормы ВТО позволяют в целях обеспечения национальной безопасности вводить подобные меры. Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения персонального компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей», — рассказали в пресс-службе Минэкономики.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обязать производителей смартфонов по умолчанию устанавливать на них российские приложения. При этом пользователи смогут удалять предустановленные программы за исключением сервисных. По мнению экспертов, таким образом ведомство хочет поддержать отечественного производителя.