Верховный суд рекомендовал учитывать контекст и аудиторию при рассмотрении уголовных дел за репосты

Верховный суд (ВС) планиурет внести изменения в постановление о судебной практике при вынесении решений по делам «экстремистской направленности», сообщили РБК в пресс-службе суда.

Так, право на свободное распространение информации может быть ограничено только в исключительных случаях, например для защиты конституционного строя, нравственности или для обеспечения обороны и безопасности государства.

Обвинение должно предоставить в суде обоснование для возбуждения уголовного дела. Для этого необходимо будет доказать не только факт публикации, но и оценить ее контекст. Кроме того, обвинению придется доказать, что лицо, разместившее публикацию, сделало это сознательно и имело цель возбудить ненависть или вражду или подорвать основы конституционного строя.

Кроме того, суды обяжут учитывать размер аудитории, которой была доступна публикация, влияние на нее размещенной информации и количество просмотров.

Верховный суд также рекомендовал не считать экспертное заключение о том, является ли публикация экстремистской или нет, преимущественным перед другими доказательствами.

В начале сентября «Ведомости» сообщали о готовящихся поправках в постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности. Руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков посчитал попытку Верховного суда «очень слабой», так как ранее было два постановления пленума по экстремистским делам в 2011 и 2016 годах, которые, по его словам, не принесли изменений.

В последнее время участилось возбуждение уголовных дел по статьям об экстремизме и оскорблении чувств верующих за репосты, лайки и изображения в социальных сетях. Так, в Алтайском крае фигурантами подобных дел стали четыре человека. Один из них, житель Барнаула Даниил Маркин, опубликовал картинку с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, у которого над головой был изображен нимб.