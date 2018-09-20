МВД не нашло нарушений в концертной деятельности Лаймы Вайкуле

Главное управление по вопросам миграции МВД не обнаружило оснований для привлечения певицы Лаймы Вайкуле, являющейся гражданкой Латвии, к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, сообщает РИА Новости.

Проверка проводилась по запросу члена общественного совета при столичном управлении МВД Александра Хаминского и была связана с недавними высказываниями певицы о том, что та не приедет в Крым, пока с полуострова не снимут санкции.

Объявляя о начале проверки, Хаминский говорил, что МВД будет проверять выплаты налогов с доходов от выступлений артистки на корпоративных мероприятиях и частных вечеринках.

Муж артистки тогда заявил, что Вайкуле уже несколько лет не ведёт полноценную концертную деятельность в России: «Может только, какой-то корпоративчик, а так ничего нет. У нас, если что и происходит, то там всё светло и ясно, платим все налоги так далее».

Хаминский также упоминал, что она затронет и других зарубежных артистов, приезжающих в Россию с гастролями, однако раскрывать их имена отказался.