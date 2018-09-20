В Тюмени оштрафовали организатора митинга 9 сентября на 280 тысяч рублей

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал сторонника оппозиционера Алексея Навального Олега Коржанова на 280 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга. Об этом сообщило местное издание «72.RU».

Коржанова задержали 19 сентября и доставили в отделение полиции, где он провел всю ночь. По информации в паблике «Команда Навального | Тюмень», в день задержания «полиция разыскала хозяйку съемной квартиры, в которой живет Олег, и попросила открыть им дверь».

Административный протокол о нарушении закона Коржанову выписали 9 сентября, в день проведения митинга. Полицейские задержали его на улице, когда он шел на митинг, и доставили в отделении полиции.

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Акция сторонников Навального несогласия с повышением пенсионного возраста была не согласована администрацией города. Чиновники объяснили решение об отказе тем, что 9 сентября будут проходить выборы. Однако активисты все равно вышли на Центральную площадь города и прошлись колонной до горадминистрации.