В Финляндии планируют построить забор на границе с Россией для защиты от африканской чумы свиней

Финляндия решила построить забор на границе с Россией для защиты от проникновения на свою территорию африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Yle.

По данным издания, планируется построить забор из стальной сетки, так как он может помочь создать преграду для диких кабанов, которые являются переносчиками АЧС. В публикации отмечается, что в 200 км от финской границы была зафиксирована вспышка АЧС.

«Мы также изучим экологические последствия забора, как ограждение повлияет на другие виды», — сказала сотрудник Центра природных ресурсов Сирпа Тесслер.

В Министерстве сельского и лесного хозяйства Финляндии также сообщили, что вопрос о строительстве забора и его протяженности решат после проведения исследования.

Напомним, в четырех районах на западе Ленинградской области в этом сезоне запретили любую охоту. Рядом с границами с Евросоюзом объявили карантин из-за АЧС.