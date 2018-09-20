Госдума приняла в основном чтении законопроект о наказании за отказ опровергать информацию

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в ст. 315 УК, вводящие уголовную ответственность за «злостное неисполнение» требования по опровержению ложной информации, говорится на сайте парламента.

Согласно документу, наказание будет применяться в случае, если лицо уже было привлечено к ответственности за отказ прекратить распространение ложной информации или ее опровергать, и так и не исполнило эти требования.

Депутаты предложили наказывать за это либо годом лишения свободы, либо тремя месяцами ареста. Среди других возможных наказаний — штраф до 50 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 240 часов или исправительные работы до одного года.

Для госслужащих, не исполнивших решение суда, будет установлено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, либо лишения права занимать определенные должности сроком до пяти лет, либо обязательных работ сроком до 480 часов, либо принудительных работ сроком до двух лет, либо ареста сроком до шести месяцев, либо лишения свободы сроком до двух лет.

В третьем чтении также были приняты поправки в КоАП от тех же авторов, вводящие ответственность за отказ от выполнения судебного предписания о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении. Поправки предполагают штрафы от 5 до 20 тысяч рублей для граждан, от 10 до 50 тысяч для чиновников и от 50 до 200 тысяч для юрлиц.

При невыполнении повторного требования размер штрафа может возрасти для юрлиц до 200 тысяч рублей, для граждан до 25 тысяч (причем с альтернативой до 10 суток административного ареста или обязательных работ на срок до 120 часов), а для должностных лиц — до 50 тысяч рублей с возможностью ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на срок до 200 часов.

Авторами инициатив выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Александр Грибов, Сергей Боярский и Дмитрий Вяткин и член фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Сергей Боярский, сын певца Михаила Боярского, также был одним из авторов законопроекта, обязывающего владельцев социальных сетей удалять недостоверную информацию по требованию государственных органов. Его приняли в первом чтении в апреле 2018 года вместе с поправками, устанавливающими штраф в размере до 50 млн рублей за распространение ложных фактов.