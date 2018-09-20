Ходорковский рассказал о гибели «при странных обстоятельствах» свидетеля по делу об убийстве журналистов в ЦАР

В Центральноафриканской республике (ЦАР) при «крайне странных обстоятельствах» погиб один из свидетелей по делу об убийстве российских журналистов, заявил «МБХ Медиа» бизнесмен Михаил Ходорковский.

Ходорковский также рассказал, что ведет свое расследование из Лондона, а сотрудники в Москве получают лишь отдельные поручения, так как делать это в России опасно. «Именно поэтому я сразу отказался от ведения расследования из Москвы в целом и от участия в нем Петра Верзилова в частности», — отметил Ходорковский.

Бизнесмен заявил, что против одного сотрудника в Москве из-за расследования готовилась «жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против [президента России Владимира] Путина». Этому сотруднику предложили уехать из России.

«Как теперь стало ясно, [издатель «Медиазоны»] Петр Верзилов начал самостоятельное расследование, которое привело его к тем же людям, что и нас», — добавил бизнесмен. Он уточнил, что гибель свидетеля в ЦАР, отравление Верзилова и провокация в отношении участника расследования произошли в одно время, что указывает на взаимосвязанность этих событий.

Ходорковский предупредил другие группы, которые занимаются расследованием, что «ситуация предельно опасна». Он также призвал не оглашать реальные имена тех, кто упомянут в отчете, полученном Верзиловым.

Напомним, Верзилов получил отчет о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР 10 сентября, накануне попадания в больницу. Отчет о расследовании хранится на телефоне, находящимся в России, а пароль от него знает только Верзилов.

Верзилов был госпитализирован в Москве 11 сентября, а 13 сентября сообщалось, что у него заподозрили отравление лекарствами, через пару дней Верзилов был доставлен на лечение в Берлин. Версию об отравлении подтвердили и немецкие медики, однако назвать точно, что это были за вещества, пока не смогли, так как прошло много времени с момента отравления.

Отчет касался убийства трех российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР. Они отправились в Африку, чтобы узнать информацию о работе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которую могли нанять для охраны месторождений. Версии об убийстве россиян разнятся.