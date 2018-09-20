Разбившийся в Нижегородской области МиГ-31 является носителем боевых ракет «Кинжал» из послания Путина Федеральному собранию

Фото: Минобороны РФ

Разбившийся накануне в Нижегородской области во время учений сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 является самолетом-носителем боевых ракет «Кинжал», презентация которых состоялась в марте во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

В результате крушения никто не пострадал, двое пилотов, которые находились на борту во время инцидента, успели катапультироваться. В Минобороны сообщили, что самолет мог упасть из-за технической неисправности и что «полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет».

Во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года Владимир Путин заявлял, имея в виду как раз МиГ-31, что «самолет-носитель доставляет ракету в точку сброса за считанные минуты». Тогда же показали видеоматериалы испытания ракетного комплекса «Кинжал» и Миг-31. Было отмечено, что ракета, выведенная на расчетную траекторию истребителем, далее сама развивает скорость, в 10 раз превышающую скорость звука.

Истребители типа Миг-31 с ракетой «Кинжал» развернули для опытно-боевого дежурства в Южном военном округе.