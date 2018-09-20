У Верховной Рады противники выдачи иностранных добровольцев на Донбассе столкнулись с полицией

У здания Верховной Рады в Киеве в ходе акции протеста против выдачи воевавших на востоке Украины иностранных граждан произошли столкновения с полицией, сообщает «Громадское».

В центре Киева собрались около 400 участников политической партии «Национальный корпус» и организации «Национальные дружины». Участники акции, скандируя «Паспорт добровольцам», требуют защитить права иностранных добровольцев на Донбассе и выступают против выдачи добровольцев из Украины.

По данным полиции, во время выступления президента Петра Порошенка они пытались прорваться к зданию Рады через кордон, для чего бросали дымовую шашку и потом петарду. К настоящему моменту нет задержанных, один полицейский получил травму ноги, зацепившись за металлическое ограждение.

Подобная акция протеста уже проходила 17 сентября у здания Генпрокуратуры Украины. Участники праворадикальной организации С14 потребовали отставки генпрокурора Юрия Луценко после выдачи россиянина Тимура Тумгоева.

Під Генпрокуратурою сталися сутички між силовиками та представниками праворадикальних рухів —лідер С14 заявив, що вони вимагають відставки генпрокурора через видачу українською стороною Тимура Тумгоєва. Силовики застосували сльозогінний газ pic.twitter.com/TYkkMSevSW — Hromadske.UA (@HromadskeUA) September 17, 2018

О том, что в Россию экстрадировали уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, которого подозревают в участии в войне на территории Сирии на стороне боевиков, 13 сентября сообщил депутат Верховной Рады Андрей Ильенко. Он также добавил, что Тумгоев воевал в Донбассе на стороне украинских военных, выступавших против создания Донецкой народной республики (ДНР).