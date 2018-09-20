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У Верховной Рады противники выдачи иностранных добровольцев на Донбассе столкнулись с полицией

Общество

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У здания Верховной Рады в Киеве в ходе акции протеста против выдачи воевавших на востоке Украины иностранных граждан произошли столкновения с полицией, сообщает «Громадское».

В центре Киева собрались около 400 участников политической партии «Национальный корпус» и организации «Национальные дружины». Участники акции, скандируя «Паспорт добровольцам», требуют защитить права иностранных добровольцев на Донбассе и выступают против выдачи добровольцев из Украины.

По данным полиции, во время выступления президента Петра Порошенка они пытались прорваться к зданию Рады через кордон, для чего бросали дымовую шашку и потом петарду. К настоящему моменту нет задержанных, один полицейский получил травму ноги, зацепившись за металлическое ограждение.

Подобная акция протеста уже проходила 17 сентября у здания Генпрокуратуры Украины. Участники праворадикальной организации С14 потребовали отставки генпрокурора Юрия Луценко после выдачи россиянина Тимура Тумгоева.

О том, что в Россию экстрадировали уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, которого подозревают в участии в войне на территории Сирии на стороне боевиков, 13 сентября сообщил депутат Верховной Рады Андрей Ильенко. Он также добавил, что Тумгоев воевал в Донбассе на стороне украинских военных, выступавших против создания Донецкой народной республики (ДНР).

Теги:
акции протеста, донбасс, порошенко, киев, va
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