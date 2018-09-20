Фигуранта дела «26 марта» Крепкина досрочно освободят по закону «день за полтора»

Льговский районный суд в Курской области принял решение досрочно освободить фигуранта дела «26 марта» Дмитрия Крепкина, после вступлении закона о том, что необходимо считать один день заключения по стражей за полтора дня в тюрьме. Об этом сообщается в телеграмм-канале адвоката Павла Чикова.

«Его освободят после вступления решения в силу (скорее всего, через 10 дней)», — рассказал Чиков.

Крепкина обвиняли в нападении на полицейского, по мнению суда, обвиняемый «совершил удар ногой в ребро сотрудника Росгвардии», а также «одернул сотрудника за форму». Сам Крепкин не признал свою вину и сказал, что ударил по резиновой дубинке.

В декабре 2017 года Тверской районный суд Москвы приговорил Крепкина, к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Правозащитный центр «Мемориал» признал Крепкина политзаключенным.

Читайте также Закон десятилетней выдержки. Теперь день в СИЗО равен полутора в колонии

Всего по «делу 26 марта» были арестованы семь человек. Помимо Крепкина, это Станислав Зимовец, Александр Шпаков, Алексей Политиков, Андрей Косых, Юрий Кулий и Дмитрий Борисов.

В сентябре 2018 года Сафоновский районный суд Смоленской области пересчитал срок заключения и освободил Шпакова, осужденного за применение насилия к полицейскому. Шпаков 16 июля через отрядника отдал в спецчасть колонии заявление и документы на пересчет срока, но в суд они не дошли. Он должен был выйти на свободу 6-го августа. После появления этой информации в СМИ заявление рассмотрели.