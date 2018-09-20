Фигуранта дела «26 марта» Крепкина досрочно освободят по закону «день за полтора»
Льговский районный суд в Курской области принял решение досрочно освободить фигуранта дела «26 марта» Дмитрия Крепкина, после вступлении закона о том, что необходимо считать один день заключения по стражей за полтора дня в тюрьме. Об этом сообщается в телеграмм-канале адвоката Павла Чикова.
«Его освободят после вступления решения в силу (скорее всего, через 10 дней)», — рассказал Чиков.
Крепкина обвиняли в нападении на полицейского, по мнению суда, обвиняемый «совершил удар ногой в ребро сотрудника Росгвардии», а также «одернул сотрудника за форму». Сам Крепкин не признал свою вину и сказал, что ударил по резиновой дубинке.
В декабре 2017 года Тверской районный суд Москвы приговорил Крепкина, к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Правозащитный центр «Мемориал» признал Крепкина политзаключенным.
Всего по «делу 26 марта» были арестованы семь человек. Помимо Крепкина, это Станислав Зимовец, Александр Шпаков, Алексей Политиков, Андрей Косых, Юрий Кулий и Дмитрий Борисов.
В сентябре 2018 года Сафоновский районный суд Смоленской области пересчитал срок заключения и освободил Шпакова, осужденного за применение насилия к полицейскому. Шпаков 16 июля через отрядника отдал в спецчасть колонии заявление и документы на пересчет срока, но в суд они не дошли. Он должен был выйти на свободу 6-го августа. После появления этой информации в СМИ заявление рассмотрели.