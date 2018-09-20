«19 сентября самочувствие немного ухудшилось...» Обвиняемый по делу «Нового величия» Вячеслав Крюков рассказал о ходе голодовки в СИЗО

Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков рассказал об ухудшении здоровья в ходе голодовки, которую он 11 сентября объявил в СИЗО после продления ареста. Копия письма Крюкова имеется в распоряжении «Новой газеты».

В записи от 17 сентября он пожаловался на усилившуюся изжогу, а также рассказал, что каждый раз, когда приходится вставать на ноги, дается ему с трудом. Несмотря на это, во второй половине дня его «замучили хождениями» по СИЗО: после встречи с адвокатом и членами ОНК последовал обыск, и вернувшись в свою одиночную камеру он «обессиленный упал на нары».

18 сентября он по совету членов ОНК решил начать пить чай, однако чай ему дали настолько крепкий, что пить его было невозможно, а отдать его же сахар сотрудники СИЗО отказались. Один из них вовсе сказал ему, что, «не снимая голодовки», он может пить только воду. В целом он написал, что чувствует себя лучше, особенно «если не приходится лишний раз вставать с кровати».

На следующий день, 19 сентября, он пожаловался на ухудшение самочувствия: «иногда возникает боль в груди, тяжело сделать глубокий вдох». Сотрудники ФСИН отказались отдать ему газету, которую передали члены ОНК: все, кроме выписанных через СИЗО, «категорически запрещены». При осмотре у него зафиксировали пониженное артериальное давление (90 на 60), а сотрудники изолятора вновь пытались отговорить его от голодовки «какими-то нелепыми и глупыми способами <...>, видимо, считая меня идиотом».

Фото: «Новая газета»

Ранее Крюков обратился в письме к омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой посодействовать с переводом под домашний арест. Опубликовавший письмо член общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев рассказал «Новой», что за полгода в СИЗО Крюков потерял 10 килограммов, похудев с 65 до 55, а также жалуется на тахикардию и боли в животе.

Помимо письма Еникеев также опубликовал «дневник голодовки» Крюкова с начала ее объявления. В нем Крюков писал, что с трудом встает с постели, постоянно чувствует сонливость, боль в ногах, привкус спирта во рту.

Накануне с просьбой помощи в переводе под домашний арест к омбудсмену Татьяне Москальковой обращался другой фигурант дела — Дмитрий Полетаев.

На заседании 11 сентября Дорогомиловский районный суд оставил в СИЗО четверых фигурантов дела — Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и Руслана Костыленкова. Двое последних после продления ареста объявили голодовку. На заседании в тот же день суд также продлил еще на три месяца домашний арест двум фигуранткам дела — Марии Дубовик и Анне Павликовой.

«Новая газета» запустила петицию на платформе Change.org с требованием закрыть дело. Петицию поддержали уже более 150 тысяч человек, среди которых телеведущий Владимир Познер, писательница Людмила Улицкая, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и другие.