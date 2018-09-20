WADA проголосовало за восстановление РУСАДА в правах

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) большинством голосов проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, что означает возвращение ему аккредитации. Об этом говорится в твиттере WADA.

Восстановление РУСАДА поддержали 9 из 12 членов исполкома WADA, двое проголосовали против, еще один воздержался. При этом WADA поставили условие допустить их до конца 2018 года к базе данных московской антидопинговой лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. Иначе в отношении РУСАДА вновь будут применены санкции.

WADA President, Sir Craig Reedie: “Today, the great majority of WADA’s ExCo decided to reinstate RUSADA as compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency’s independent CRC and in accordance with an agreed process. (1/2) — WADA (@wada_ama) September 20, 2018

Ongoing WADA Executive Committee Meeting in Seychelles pic.twitter.com/rcgA4v2OCz — H.E. Amira Elfadil Mohammed Elfadil (@Elfadil_DSA) September 20, 2018

Ранее рекомендацию восстановить РУСАДА в правах исполкому WADA давал один из его комитетов. В комитете посчитали, что РУСАДА выполнило первое требование для восстановления полномочий, а именно Минспорта признало проблемы «в достаточной степени». Второе же условие будет выполнено тогда, когда Россия допустит представителей WADA к материалам московской лаборатории РУСАДА для проведения независимой экспертизы.

Комитет также обратил внимание на то, что РУСАДА, российские власти и партнеры «очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы», в которой «произошли значительные изменения».

Напомним, РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. После этого в декабре 2016 года было опубликован доклад о массовом употреблении допинга российскими спортсменами эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.