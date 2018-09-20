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WADA проголосовало за восстановление РУСАДА в правах

Спорт

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Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) большинством голосов проголосовал за признание Российского антидопингового агентства  (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, что означает возвращение ему аккредитации. Об этом говорится в твиттере WADA.

Восстановление РУСАДА поддержали 9 из 12 членов исполкома WADA, двое проголосовали против, еще один воздержался. При этом WADA поставили условие допустить их до конца 2018 года к базе данных московской антидопинговой лаборатории, которая была опечатана в связи с федеральным расследованием. Иначе в отношении РУСАДА вновь будут применены санкции.

Ранее рекомендацию восстановить РУСАДА в правах исполкому WADA давал один из его комитетов. В комитете посчитали, что РУСАДА выполнило первое требование для восстановления полномочий, а именно Минспорта признало проблемы «в достаточной степени». Второе же условие будет выполнено тогда, когда Россия допустит представителей WADA к материалам московской лаборатории РУСАДА для проведения независимой экспертизы.

Комитет также обратил внимание на то, что РУСАДА, российские власти и партнеры «очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы», в которой «произошли значительные изменения».

Напомним, РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. После этого в декабре 2016 года было опубликован доклад о массовом употреблении допинга российскими спортсменами эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Теги:
русада, wada, допинг
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