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Жюри объявило шортлист Букеровской премии 2018

Культура

 

Жюри в Лондоне объявило шортлист Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. Об этом говорится на сайте премии.

 В шортлист вошли:

  • Анна Бернс (Великобритания) — «Milkman»
  • Дэйзи Джонсон (Великобритания) — «Everything Under»
  • Робин Робертсон (Великобритания) — «The Long Take»
  • Рейчел Кушнер (США) — «The Mars Room»
  • Ричард Пауэрс (США) — «The Overstory»
  • Эзи Эдугян (Канада) — «Washington Black»

Попадание в этот список гарантирует номинанту 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Победитель премии должен быть объявлен 16 октября, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

Букеровская премия вручается с 1969 года. Ранее она присуждалась только за романы на английском языке, написанные авторами из стран Содружества, Ирландии и Зимбабве, но с 2014 года награду может получить автор романа, написанного на английском, вне зависимости от его гражданства.

Четыре обладателя награды — Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол и Джон Кутзее — позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

Теги:
mp, культура, премия, литература
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