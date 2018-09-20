Жюри объявило шортлист Букеровской премии 2018

Жюри в Лондоне объявило шортлист Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. Об этом говорится на сайте премии.

В шортлист вошли:

Анна Бернс (Великобритания) — «Milkman»

Дэйзи Джонсон (Великобритания) — «Everything Under»

Робин Робертсон (Великобритания) — «The Long Take»

Рейчел Кушнер (США) — «The Mars Room»

Ричард Пауэрс (США) — «The Overstory»

Эзи Эдугян (Канада) — «Washington Black»

Попадание в этот список гарантирует номинанту 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Победитель премии должен быть объявлен 16 октября, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

Букеровская премия вручается с 1969 года. Ранее она присуждалась только за романы на английском языке, написанные авторами из стран Содружества, Ирландии и Зимбабве, но с 2014 года награду может получить автор романа, написанного на английском, вне зависимости от его гражданства.

Четыре обладателя награды — Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол и Джон Кутзее — позже стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.