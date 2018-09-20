«Медиазона»: телефон фиксера Мартина был за пределами ЦАР во время поездки российских журналистов

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов выяснил, что телефон фиксера Мартина, на помощь которого надеялись погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) российские журналисты, находлся за пределами ЦАР. Об этом сообщается в публикации «Медиазоны».

«Первые результаты расследования не дали полной картины случившегося, однако удалось установить, что телефон фиксера по имени Мартин — человека, на помощь которого полагались журналисты ЦУР — находился за пределами ЦАР», — говорится в публикации.

До этого Русская служба «Би-би-си» сообщала, что при помощи сервиса, позволяющего узнать, под каким именем записан тот или иной телефон в контактах у других, выяснила: один пользователь сохранил номер Мартина как «2940», а номер водителя, единственного оставшегося в живых свидетеля убийства, под «2941».

Кроме того, люди, участвовавшие в расследовании по заданию Верзилова, пришли к выводу, что российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева «заманили в ловушку».

«10 сентября Верзилов получил от них первый отчет, а на следующий день был внезапно госпитализирован с признаками отравления. За несколько дней до этого — в пятницу 7 сентября — Петр советовался с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым относительно того, стоит ли сразу опубликовать первую часть расследования или продолжить поиски», — сообщили в «Медиазоне».

Напомним, журналистов с Мартином познакомил другой журналист Кирилл Романовский, который работает в Федеральном агентстве новостей (РИА ФАН). По словам журналиста, он сделал вывод из разговора с Мартином, что он является сотрудником миссии ООН в Африке.

Согласно переписке с Мартином, опубликованной в СМИ, он обещал встретить журналистов в аэропорту столицы ЦАР Банги 29 июля, прислав автомобиль с переводчиком по имени Бьенвеню. Однако журналисты прилетели в Банги 28 июля, о чем предупредили Мартина.

Он ответил утром 28 июля. «Группа еще в аэропорту? Как нам их найти?», — спросил Мартин. Мартину сообщали, что журналисты в гостинице и он пообещал отправить туда машину. После этого Мартин не отвечал на сообщения, журналисты с ним ни разу не встречались. Кто такой Мартин и где он сейчас, не известно до сих пор.