Верховный суд отказался изменять меру пресечения историку Юрию Дмитриеву

Верховный суд Карелии оставил под арестом в СИЗО главу регионального правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева. Об этом сообщило агентство Интерфакс.

Сторона защиты пыталась обжаловать решение от 21 августа, в котором говорилось о продлении ареста до 26 августа. Адвокаты также просили перевести Дмитриева по домашний арест.

Карельского историка Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК). Ему инкриминируют девять фотографий, обнаруженных в компьютере, на которых его приемная дочь изображена без одежды. Историк утверждал, что фотографировал болезненную девочку обнаженной для контроля ее развития и отчета перед опекой.

В апреле Петрозаводский суд оправдал Дмитриева, а в июне решение было отменено Верховным судом Карелии. На заседании прокуратура представила результаты нового психологического обследования девочки, о котором Дмитриев и его адвокат не знали. Дело отправили на доследование в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами».