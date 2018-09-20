Правительство утвердило проект профицитного бюджета до 2021 года

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2019-2021 годы, сообщает «Коммерсант». Первое чтение в Госдуме назначено на 24 октября, второе — на 14 ноября, а третье — на 20 ноября.

Согласно документу, в 2019 году профицит федерального бюджета составит 1,8% ВВП (19,948 триллионов рублей доходов при 18,063 триллионах расходов), в 2020 году — 1,1% ВВП (20,195 триллионов рублей доходов при 19,012 триллионах расходов), в 2021 году — 0,8% ВВП (20,953 триллионов и 20,044 триллионов рублей доходов и расходов соответственно).

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года. Однако, как отметила «Медуза», в 2014 году бюджет только был принят профицитным — по итогам года он был исполнен с дефицитом в 0,5% ВВП. В последний же раз он был профицитным по итогам года в 2011 году, когда профицит бюджета составил 0,8% ВВП (и даже превысил прогнозы Минфина на 0,3% ВВП)

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — также сказал Медведев на заседании правительства.