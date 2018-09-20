Суд перевел заседание по делу Оюба Титиева в закрытый режим

Шалинский районный суд под председательством судьи Мадины Зайнетдиновой принял решение о дальнейшем рассмотрении дела главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в закрытом режиме, так как в материалах дела присутствуют сведения, содержащие гостайну. Об этом сообщил корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

О том, чтобы дело Титиева рассматривалось в закрытом режиме, ходатайствовал на заседании прокурор Ахмадов. Он настаивал на том, что персональные данные сотрудников курчалоевского РОВД, допросы которых предстоят, не могут быть разглашены, а потому эти допросы должны быть проведены в закрытом режиме. В своем ходатайстве прокурор ссылался на закон о гостайне, а также на то, что в зале суда регулярно присутствуют журналисты.

Отметим, что к 20 сентября допросили уже более половины всех заявленных свидетелей обвинения, и подавляющее большинство из них также являются сотрудниками курчалоевского РОВД. Ни на этапе ознакомления с материалами дела, ни в процессе допросов этих людей прокурор Ахмадов не заявлял о том, что может быть нарушен закон о гостайне. Защита заявляла, что сведения, которые прокурор считает содержащими гостайну, уже многократно оглашались в процессе, и это явно надуманный предлог для закрытия всего дела.

Все дальнейшие заседания по делу Титиева будут проходить в закрытом режиме. При этом судья оставила за стороной защиты право ходатайствовать об отмене закрытого режима слушаний после допроса сотрудников РОВД.

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Напомним, глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» был задержан 9 января 2018 года и обвинен в хранении 200 граммов марихуаны – без цели сбыта и без намерения лично их употребить. Оюб Титиев настаивает, что наркотики ему были подброшены. Защита Титиева указывала следствию на многочисленные технические возможности проверки показаний Титиева (например, выемки с видеокамер), однако следствием эти возможности были проигнорированы.

В ходе последних заседаний были допрошены несколько десятков сотрудников курчалоевского РОВД. Показания многих из них адвокаты сумели документально опровергнуть.