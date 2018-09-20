Трамп подписал указ о реализации санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Обновлено

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации новых санкций против России, предусмотренных законом о поддержке свободы Украины (UFSA) 2014 года и законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Из указа следует, что речь не идет о введении дополнительных санкций против России. Согласно заявлению Трампа, президент, госсекретарь и министр финансов получили дополнительные полномочия по введению персональных санкций в рамках двух законов: они смогут ввести запрет на ряд финансовых операций, блокировку имущества, отказ в выдаче лицензий на экспорт, виз и разрешений на въезд в США.

Ранее 13 сентября, за два месяца до выборов в Конгресс в ноябре, Трамп подписал акт, который позволяет вводить санкции за вмешательство в выборы в США. Санкции могут включать заморозку активов, ограничение на валютные операции, ограничение доступа к американским финансовым институтам и запрет гражданам США осуществлять инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы. Согласно документу, давать рекомендации и вводить дополнительные санкции также будут Госдепартамент и Минфин США.

Дополняется