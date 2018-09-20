Матвиенко заявила о появлении у России желания выйти из Совета Европы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о зреющем у России желании выйти из Совета Европы. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», — сказала Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.

Она отметила, что Россия ведет переговоры по поводу восстановления российской делегации в ПАСЕ в правах со структурами Совета Европы, но ничего не меняется.

«Это не наш выбор, нас вынуждают сделать это выбор», — добавила Матвиенко. Она сказала, что если для Совета Европы не ценно участие России в организации, «значит так тому и быть». По ее словам, «дальше затягивать паузу бессмысленно».

РИА Новости со ссылкой на главу международного комитета Совета Федерации Константина Косачева сообщает, что решения о возможном выходе России из Совета Европы будут приниматься по итогам октябрьской сессии ПАСЕ. «Решения будут приниматься после и на основании оценки содержания поправок в регламент ПАСЕ, которые сейчас готовит Комиссия по регламенту ПАСЕ», — сказал он.

Напомним ПАСЕ в 2014 году исключила российскую делегацию из руководящих органов Совета Европы, лишила ее права голоса и участия в наблюдениях за выборами в связи с позицией по Крыму и востоку Украины. В 2017 году Россия приостановила выплату взносов в организацию.