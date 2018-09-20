Незарегистрированная партия Навального подала в суд на Минюст

Партия «Россия Будущего» политика Алексея Навального подала иск в Замоскворецкий суд против Минюста, в котором пожаловалась на то, что министерство отказалось регистрировать партию. Об этом рассказал юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в фейсбуке.

«Мы постоянно проходим все юридические процедуры и будем их проходить и дальше. Этот иск подать стоило только потому, что в европейском суде этот кейс будет называться Россия будущего против России», — сказал Жданов.

Юрист ФБК отметил, что отказ в регистрации партии является нарушением права гражданина на создание и вступление в политические партии, предусмотренное 30-й статьей Конституции России.

Ранее Минюст отказал в регистрации партии «Россия будущего», так как, по мнению министерства, в предоставленных документах содержались ошибки. В Минюсте указали на то, что партия вместо полного текста нового устава прислала список изменений, не были представлены протоколы конференций о выдвижении делегатов на съезд партии, количество копий протоколов собраний региональных отделений не совпадает с числом созданных отделений.

Политик с 2012 года неоднократно пытался зарегистрировать партию, однако каждый раз Минюст отказывал ему в этом. Предыдущая попытка в марте не увенчалась успехом, так как выбранное Навальным название «Партия прогресса» присвоила себе другая партия, которую создал бывший замглавы московского штаба оппозиционера Виталий Серуканов.