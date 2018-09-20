Марин Ле Пен отправили на психиатрическую экспертизу за твиты с изображениями казни

Французский суд постановил отправить лидера правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на психиатрическую экспертизу. Об этом политик сообщила в своем твиттере.

C'est proprement HALLUCINANT. Ce régime commence VRAIMENT à faire peur. MLP pic.twitter.com/WCX6WBCgi4 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 20, 2018

«Из-за осуждения ужасов ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация — ред.) твитами правосудие отправляет меня на психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?» — написала она в соцсетях (цитата по РБК).

Как следует из постановления, Ле Пен заподозрили в «распространении сообщений насильственного, порнографического или порочащего честь характера, доступных несовершеннолетним».

В декабре 2015 в эфире радио RMC французский арабист Жиль Кипель заявил, что «Исламское государство» и «Нацфронт» — «два похожих феномена». Он подчеркнул, что сходство заключается только в стремлении поставить на первое место «возврат к идентичности» — национальной и религиозной.

В ответ политик опубликовала в твиттере изображения казни американского журналиста Деймса Фоули и иорданского летчика. Таким образом Ле Пен хотела показать разницу между террористами и «Национальным фронтом».

Это стало поводом для начала расследования. В марте 2018 года политику предъявили обвинения, ей может грозить до трех лет лишения свободы или штраф в размере 75 тысяч евро.