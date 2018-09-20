«Ведомости» рассказали об обсуждении досудебного удаления пиратского контента из поисковиков

Интернет-компании, медиахолдинги и чиновники обсуждают вопрос досудебного удаления пиратского контента из выдачи поисковых систем. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, на обсуждении в администрации президента присутствовали представители «Яндекса», Google, Mail.Ru Group, «Газпром-медиа», Национальной медиа группы (НМГ), Роскомнадзора и Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Топ-менеджер «Яндекса», имя которого не сообщается, сказал, что обязательства по борьбе с пиратством должны принять также видеосервисы и соцсети.

Он рассказал, что фильтрацией пиратского контента займется либо уже существующая, либо новая ассоциация. Модераторы будут проверять права на тот или иной контент через базу Мосгорсуда, а ссылки будут заносить в реестр, за которым будут следить поисковики. Собеседники «Ведомостей» уточнили, что у компаний на удаление пиратского контента будет несколько часов.

«Ведомостям» представители Ассоциации продюссеров кино и телевидения, НМГ и Роскомнадзора разработку соглашения подтвердили.

Ранее сообщалось о возможном изменении антипиратских законов из-за конфликта «Газпром-медиа» и «Яндекса». «Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно», — сказал вице-премьер Максим Акимов.

Напомним, 24 августа холдинг «Газпром-медиа» потребовал от «Яндекса» удалить ссылки на пиратский контент из списка выдачи в поисковике. Холдинг это объяснил решением Мосгорсуда. Спустя четыре дня в Роскомнадзоре предупредили «Яндекс», что у компании есть трое суток на удаление ссылок, в противном случае вечером 30 августа начнется блокировка сервиса «Яндекс.Видео».

После того, как «Яндекс» убрал из поиска все ссылки на страницы с контентом, который требовал удалить холдинг «Газпром-медиа», в Роскомнадзоре заявили, что оснований для блокировки видеосервиса в настоящее время нет.

5 сентября телеканалы «Газпром-медиа» подали в Могорсуд иски к «Яндексу» с требованием прекратить «создание технических условий» для публикации в сервисе «Яндекс-Видео» пиратских фильмов. Каждый из четырех телеканалов также попросил обязать ответчика выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей за нарушение исключительных прав и госпошлину в размере 400 рублей.