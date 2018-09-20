Компаниям из «списка Белоусова» предложили инвестировать в проекты на сумму более 7 трлн рублей

Компаниям из «списка Белоусова» предложили предварительный список проектов для частного дополнительного финансирование на сумму 7,1 триллиона рублей. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с документом.

Всего в списке более 340 проектов от различных ведомств и госкорпораций: «Росатома», Минтранса, Минприроды, Минкомсвязь, Минсельхоза, Минэкономразвития и других.

Часть проектов оценили на сумму в 11 триллионов рублей, однако почти у половины из них нет финансовой оценки. Самые затратные проекты у Минтранса (необходимо привлечь 5,8 трлн рублей), Минпромторг заявил проекты на 1 трлн рублей.

По словам собеседника РБК, подготовленный список носит «справочный характер»: «Это не значит, что выбор будет производится именно из этого списка. И это вообще не значит, что кто-то что-то будет отбирать, так вопрос не стоит».

Ранее помощник президента России Андрей Белоусов направил Владимиру Путину письмо, в котором предложил изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей, которые пойдут на государственную программу «Цифровая экономика» в рамках «майского указа».