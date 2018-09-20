Жителя Екатеринбурга оштрафовали за фиктивную регистрацию более 9 тысяч иностранцев в своей квартире

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 400 тысяч рублей местного жителя Вячеслава Макеева за регистрацию в своей квартире более девяти тысяч иностранцев, сообщается на сайте управления МВД России по городу.

Его признали в преступлении, предусмотренном ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства).

По версии следствия, с октября 2015 по май 2017 года Макеев зарегистрировал в своей квартире на улице Баумана площадью в 16 кв. м. 9274 человека. За это иностранцы платили ему от полутора до пяти тысяч рублей. Бланки уведомлений об их прибытии мужчина относил лично в управление ФМС по Екатеринбургу или просил сына.

Ранее в июне Орджоникидзевский суд приговорил к лишению свободы еще одного жителя Екатеринбурга — Константина Бунакова. Он фиктивно поставил на учет в своей квартире 198 иностранцев. Кроме того, его обвинили в совершении кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ). В совокупности он получил 4,5 года колонии строгого режима.