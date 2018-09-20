США внесли в санкционный список ЧВК «Вагнера» и 27 представителей российской обороны и разведки

Государственный департамент США внес в «черный список» 27 граждан России и шесть компаний, за сотрудничество с которыми будут налагаться санкции, сообщается на сайте ведомства.

В опубликованном списке фигурируют: бизнесмен Евгений Пригожин и еще 12 россиян, в отношении которых ранее были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы США в 2016 году.

В списке появились новые имена: Виктор Нетышо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев, Игорь Коробов, Сергей Гизунов. По данным США, они могут быть связаны с российской разведкой и обороной.

Кроме того, в списке отмечены «Агентство интернет-исследований», «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» — компании, связанные с Евгением Пригожиным.

Среди компаний, попавших под американские санкции, которые ранее не упоминались, — частная военная компания «Вагнер» (Россия отрицает ее существование), ООО «Оборонлогистика» (входит в состав Минобороны России) и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ).

Ранее 13 сентября, за два месяца до выборов в Конгресс в ноябре, Трамп подписал акт, который позволяет вводить санкции за вмешательство в выборы в США. Санкции могут включать заморозку активов, ограничение на валютные операции, ограничение доступа к американским финансовым институтам и запрет гражданам США осуществлять инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы.