Власти Подмосковья объявили тендер на мониторинг комментариев жителей в соцсетях

Власти Московской области объявили тендер на 49,7 миллиона рублей на приобретение программного обеспечения (ПО) для мониторинга комментариев жителей региона в социальных сетях. На это обратил внимание проект «Роскомсвобода».

Большая часть суммы, 49,2 миллиона рублей, пойдет на закупку ПО, а остальные 497 тысяч рублей останутся на его установку.

Согласно документам, подрядчик будет отслеживать реакцию пользователей соцсетей на «ключевые информационные поводы и сообщения, связанные с деятельностью и политикой» властей Подмосковья.

Программное обеспечение будет анализировать в реальном времени лайки, репосты и комментарии онлайн-СМИ и пользователей во «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассниках», Instagram, Twitter, на YouTube и платформе Google+, а также в мессенджере Telegram. ПО будет оценивать распространение сообщений, уровень их резонансности и тональности (позитивность, негативность или нейтральность).

В документах говорится, что каждое сообщение будет получать оценку по «уровню заметности». Причем его индекс будет выше, если оно опубликовано СМИ. В списке средств массовой информации значатся «Новая газета», «Медиазона», «Ведомости», РБК, «Би-би-си», «Первый канал», «Кавказский узел» и другие.

Ранее власти Карачаево-Черкесии объявили тендер на «организацию профилактических мер в сети интернет» для борьбы с межнациональными и межконфессиональными конфликтами. Для этого предлагается публиковать короткие сообщения и комментарии (до 75 в сутки) там, где, по мнению заказчика, размещены недостоверные и провокационные данные. Для ведения «работы по контрпропаганде» преподлагается создать не менее девяти аккаунтов в соцсетях. Начальная сумма контракта — 460 тысяч рублей.