Арт-группа «Война» сообщила об ордере на арест экс-лидера Олега Воротникова в Австрии

Полиция Австрии выдала ордер на арест экс-лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова по обвинению в незаконном обороте оружия, говорится в сообщении на сайте группы.

Как сообщает Интерфакс, в России против Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) и об оскорблении (ст. 319 УК РФ).

По версии следствия, в мае 2011 года во время несанкционированного митинга Воротников сорвал у нескольких полицейских форменные шапки, бросил их на проезжую часть и дважды ударил рукой голову сотрудника правоохранительных органов.

По данным агентства, в тот же год Воротников и его жена Наталья Сокол вместе с детьми скрылись от следствия, их объявили в международный розыск.

В марте 2018 года Воротников с семьей оказались в Австрии. До этого его задерживали в Праге при проверке документов и в Швейцарии, где он пытался получить политическое убежище.

Арт-группа «Война» была основана в 2007 году Олегом Воротниковым, Натальей Сокол, издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и учаcтницей Pussy Riot Надеждой Толоконниковой. В 2010 году активистам арт-группы присудили премию «Инновация» за акцию «*** [член] в плену у ФСБ»: в Петербурге участники нарисовали на дороге 60-метровый фаллос, который при разводе мостов оказался напротив здания ведомства.