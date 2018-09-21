Во Владимирской области не стали возбуждать уголовное дело из-за угроз в адрес несовершеннолетнего сторонника Навального

В городе Радужный Владимирской области полиция решила не возбуждать уголовное дело по факту угроз неизвестного в адрес 14-летнего подростка, являющегося активистом местного штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на активиста и документы, предоставленные им.

Подросток рассказал, что неизвестный подошел к нему на улице и начал оскорблять из-за сообщений в СМИ о его конфликте с главой администрации Радужного Сергея Олесикова. В отделении полиции неизвестный отрицал факт каких-либо угроз с его стороны в адрес подростка.

Акция против повышения пенсионного возраста прошла в «гайд-парке» в Радужном 22 июля. По словам подростка, перед началом митинга Олесиков пытался отобрать у него видеокамеру и прогнать его, а также высказывал угрозы в его адрес. Позже глава администрации Радужного сказал «ОВД-Инфо», что не угрожал подростку.

Последние акции против повышения пенсионного возраста сторонников Навального прошли по всей России в единый день голосования 9 сентября. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали приблизительно 1195 человек по всей России.