СК объявил в розыск владельца компании-подрядчика «Роскосмоса»

Следственный комитет (СК) России объявил в международный розыск владельца строительной компании ООО «Инженерные системы», которая является подрядчиком объектов госкорпорации «Роскосмос», Сергея Сластихина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя СК.

Издание отмечает, что у подрядчика был доступ к гостайне, а обвинения Сластихину предъявили заочно 7 августа.

«Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами Российской Федерации, в настоящее время находится в США», — сказал следователь на заседании.

По словам источника РБК, знакомого с ходом расследования, Сластихин является фигурантом в нескольких уголовных дел, которые связаны со стройками «Роскосмоса». По его словам, ущерб может составить «сотни миллионов рублей».

Близкий к «Инженерным системам» источник РБК сообщил, что «работы с компаниями Сластихина были прекращены около трех лет назад». Он добавил, что ранее Сластихин в качестве подрядчика «участвовал в работах по штаб-квартире «Роскосмоса» на Бережковской набережной в Москве и строил административные здания на Байконуре».

Компания Сластихина является банкротом. В архивной версии сайта «Инженерных систем» сказано, что компания работала над несколькими связанными с «Роскосмосом» объектами.

Ранее Бабушкинский суд Москвы отправил под арест экс-замдиректора одной из структур «Роскосмоса» РКК «Энергия» Алексея Белобородова, обвиняемого в мошенничестве. 19 августа вместе с ним были задержаны двое его подчиненных.

В конце июля генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обращался в Счетную палату с заявлением «о необходимости дополнительной проверки финансово-хозяйственной деятельности РКК «Энергия», которая является одной из структур «Роскосмоса». В 2017 году Счетная палата выявила 151 нарушение в работе госкорпорации «Роскосмос» на общую сумму 785,5 миллиардов рублей.

После этого был арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев по обвинению в госизмене (ст.275 УК). Хотя дело проходит в закрытом режиме, «Коммерсант» сообщил, что его подозревают в в передаче странам НАТО, в том числе и США, секретной технической информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал».

В июле задержали гендиректора НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. Его обвинили в хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». По версии следствия, они похитили средства путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры», глава которой впоследствии был также арестован.