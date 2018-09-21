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Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Политика

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На 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные телеканалы.

По их данным, он скончался от «серьезного заболевания, несмотря на усилия отечественных и международных врачей и профессоров» в военном госпитале Ханоя.

Местное издание VN Express сообщает, что Куанг из-за проблем с сердцем находился в критическом состоянии, когда его доставили в госпиталь. 

Куанг стал президентом в апреле 2016 года, до этого он был министром общественной безопасности Вьетнама.

Теги:
смерть, президент, em, вьетнам
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