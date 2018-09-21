Суд в Екатеринбурге освободил из-под ареста больную эпилепсией сторонницу Навального. Накануне жалобу по ней коммуницировал ЕСПЧ

Кировский районный суд Екатеринбурга освободил из-под ареста болеющую эпилепсией сторонницу Алексея Навального Ирину Норман, которая была задержана 9 сентября на митинге против пенсионной реформы.

Решение об освобождении Норман приняла судья Екатерина Иванченко. Она же 12 сентября вынесла решение об ее аресте.

«Мы намерены обратиться в квалификационную коллегию судей Свердловской области, поставить вопросы о чрезмерном наказании для Ирины, которое было вынесено 12 сентября, о причинах, по которым сегодняшнее заседание прошло в закрытом режиме, а также о том, почему значительная часть наших ходатайств даже не попадает в протокол», — рассказала «Новой газете» представляющая интересы Норман юрист правозащиты «Открытой России» Юлия Федотова.

Отметим, что накануне жалобу по делу Ирины Норман коммуницировал Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ затребовал у России данные о состоянии здоровья девушки, а также о том, имеет ли она доступ к лечению.

Сама Ирина Норман на заседании суда не присутствовала. Несмотря на поданные активисткой и ее защитниками ходатайства, ее не доставили в суд из спецприемника.

9 сентября в России прошла серия митингов против пенсионной реформы. Акции были организованы сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. В Екатеринбурге участие в несанкционированном шествии и митинге приняли около 1000 человек, 183 из них были задержаны.