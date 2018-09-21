InfoWatch: больше половины утечек данных в 2018 году произошло по вине сотрудников пострадавших компаний

В первой половине 2018 года больше половины случаев утечек данных (64,5%) произошло по вине сотрудников пострадавших компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического центра компании InfoWatch «Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации в первом полугодии 2018 года».

Согласно данным отчета, внешние атаки становились причиной утечек в 35,5% случаев. По мнению экспертов Infowatch, в результате произошедших по вине персонала утечек, могут быть скомпрометированы любые данные. Также они считают, что значительное сокращение данных, украденных по вине внешнего источника, связано c усилившимся административным воздействием на организации, где произошла утечка.

«Ощутимые штрафные санкции против таких организаций, имевшие место быть многократно в начале 2018 года, очевидно, заставили руководство компаний, обрабатывающих большие объемы данных, задуматься о повышении уровня защиты информации ограниченного доступа», — говорится в исследовании.

В нем также отмечено, что в 69% случаев происходит утечка данных клиентов и сотрудников организаций. 21,3% — доля утечек платежной информации, 5,3% и 4,4% — государственной и коммерческой тайны соответственно. При этом основным каналом утечек является «Сеть» (69,8%), куда включены утечки через хранилище или браузер.

Ранее сообщалось, что Центробанк России (ЦБ) может начать создание списка банковских клиентов, счета которых используются хакерами для вывода средств. Согласно тексту проекта документа, если возникнет подозрение о проведении несанкционированной операции, банк будет передавать в ЦБ номер карты, электронного кошелька, мобильного телефона или счета получателя средств.