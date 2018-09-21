Sky News узнали о планах Великобритании создать кибервойска для противостояния России

Великобритания планирует создать подразделение для «наступательных киберопераций» на фоне «растущей киберугрозы» со стороны России, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британских чиновников.

В разработке плана учавствуют министерство обороны и Центр правительственной связи (GCHQ), которые намерены привлечь на проект более 250 миллионов фунтов стерлингов из бюджета.

По данным телеканала, о его создании будет объявлено в ближайшее время. Предполагаемая численность — около двух тысяч человек, что увеличивает число специалистов, занятых в «наступательных кибероперациях», в 4 раза. В состав сил войдут военнослужащие, контрактники и сотрудники Центра правительственной связи.

«Имея в распоряжении наступательные кибертехнологии, мы уравниваем силы на поле боя и получаем новые средства для сдерживания и наказания государств, стремящихся причинить нам вред», — рассказал телеканалу экс-командир Объединенного командования Вооруженными силами Великобритании Ричард Барронс.

Напомним, в марте после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери источник The Times сообщал о том, что правительство страны в качестве ответных мер рассматривает вопрос о проведении кибератак на российские объекты.

В середине августа, по данным WSJ, президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на использования американскими войсками кибероружия. Однако источники издания отказались раскрыть, какие именно изменения внес Трамп, объяснив это секретностью документа.