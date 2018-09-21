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Sky News узнали о планах Великобритании создать кибервойска для противостояния России

Политика

 

Великобритания планирует создать подразделение для «наступательных киберопераций» на фоне «растущей киберугрозы» со стороны России, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британских чиновников.

В разработке плана учавствуют министерство обороны и Центр правительственной связи (GCHQ), которые намерены привлечь на проект более 250 миллионов фунтов стерлингов из бюджета.

По данным телеканала, о его создании будет объявлено в ближайшее время. Предполагаемая численность — около двух тысяч человек, что увеличивает число специалистов, занятых в «наступательных кибероперациях», в 4 раза. В состав сил войдут военнослужащие, контрактники и сотрудники Центра правительственной связи.

«Имея в распоряжении наступательные кибертехнологии, мы уравниваем силы на поле боя и получаем новые средства для сдерживания и наказания государств, стремящихся причинить нам вред», — рассказал телеканалу экс-командир Объединенного командования Вооруженными силами Великобритании Ричард Барронс.

Напомним, в марте после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери источник The Times сообщал о том, что правительство  страны в качестве ответных мер рассматривает вопрос о проведении кибератак на российские объекты.

В середине августа, по данным WSJ, президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на использования американскими войсками кибероружия. Однако источники издания отказались раскрыть, какие именно изменения внес Трамп, объяснив это секретностью документа.

Теги:
кибербезопасность, кибератаки, великобритания, va
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