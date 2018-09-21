Венесуэла с октября будет использовать национальную криптовалюту для платежей в международной торговле

В Венесуэле с 1 октября введут в оборот национальную криптовалюту El Petro (петро) для платежей в международной торговле. Об этом сообщает издание El Nacional.

О введении в оборот петро объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с правительством. Он подчеркнул, что «это нефтяная криптовалюта Боливарианской Республики Венесуэла».

Продажа петро началась в феврале 2018 года.

Ранее Мадуро объявил о повышении в 60 раз минимальной заработной платы в стране. 20 августа в Венесуэле провели деноминацию, с купюр убрали пять нулей, а суверенный боливар, новую валюту страны, привязали к национальной криптовалюте.

Власти Венесуэлы решили провести денежную реформу из-за тяжелейшего экономического кризиса и гиперинфляции. Из-за этого против Мадуро неоднократно проходили уличные протесты с требованием его отставки, однако в мае его переизбрали на пост президента.