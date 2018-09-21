Следователи завели шесть уголовных дел из-за пыток в ярославских колониях

После избиения заключенных в ярославских колониях №1 и 8 Следственный комитет возбудил шесть уголовных дел. Об этом ТАСС рассказала юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

«Уголовные дела возбуждены по каждому потерпевшему. По Евгению Макарову возбуждено два дела - по избиениям в июле в ИК-1 и в декабре в ИК-8. Таким образом, это уже шесть дел», — пояснила Бирюкова.

Юрист уточнила, что остальными потерпевшими признаны заключенные Степан Нуждин, Артур Гукосян, а также Тарновский и Николаев, чьи имена не называются. При этом Бирюкова допустила, что количество потерпевших может увеличиться.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись пытки заключенного Евгения Макарова в исправительной колонии (ИК) №1. Это запись, датированная 2017 годом, показыает, как мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Год назад сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

В августе «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

По первому делу арестованы 11 сотрудников колонии, еще один находится под домашним арестом. По второму делу в СИЗО до 20 декабря находятся еще два сотрудника ФСИН. Всех фигурантов дела обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).