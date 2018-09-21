ФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу букмекерской конторы

ФАС по Москве возбудила дело против поисковой системы «Яндекс» из-за распространения рекламы букмекерской конторы «Фонбет» во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу-2018 и в записях лучших моментов. Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.

«Антимонопольное ведомство напоминает, что в интернете запрещена реклама организатора основанных на риске игр, а также самих азартных игр и пари. Действия «Яндекса» противоречат частям 2,3 статьи 27 Закона о рекламе», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что рекламу этой конторы можно было увидеть на сервисах «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Видео», «Яндекс.Телепрограмма» и «Яндекс.Новости». Само рассмотрение дела назначено на 25 сентября.

Ранее ФАС оштрафовала на 100 тысяч рублей издание «Лента.ру» за рекламу этой же букмекерской фирмы, а также конторы «Bwin» . Регулятор установил, что «Лента.ру» не зарегистрировано «в качестве сетевого издания, специализирующегося на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера», поэтому «распространение на нем рекламы организаторов основанных на риске игр, пари незаконно».