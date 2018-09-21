В Самаре оштрафовали на 150 тысяч рублей координатора штаба Навального за акцию 9 сентября

Октябрьский районный суд Самары оштрафовал на 150 тысяч рублей Егора Алашеева, координатора штаба оппозиционера Алексея Навального, сообщается в группе «ВКонтакте».

Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения публичной акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В июне Алашеева оштрафовали на 50 тысяч за акцию «Он нам не царь» 5 мая, на которую он пришел с плакатом «Хватит мешать нам жить».

Административный штраф в размере 20 тысяч рублей назначили активистке штаба Навального Марине Евдокимовой за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Волонтеры намерены обжаловать решение суда.

9 сентября по всей России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организовнные сторонниками Навального. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали более тысячи человек.