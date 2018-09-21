«Ведомости»: крымский Генбанк тайно получил от Центробанка 20 млрд рублей

Центробанк тайно выделил более 20 миллиардов рублей на спасение работающего в Крыму Генбанка, сообщают «Ведомости».

Эту сумму на счете для средств некоммерческих организаций в федеральной собственности обнаружил в отчетности Генбанка аналитик Fitch Александр Данилов. Он отметил, что там в том числе отражаются средства, привлеченные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В АСВ «Ведомостям» подтвердили выделение в феврале 2018 года средств банку: 11,3 миллиардов рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 миллиардов на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 миллиардов на 6 лет для поддержания ликвидности.

Однако издание отметило, что от подобных схем ЦБ отказался около года назад и ввел процедуру санации через управляемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (по такому механизму проходила, например, санация «ФК Открытие», Бинбанка, Промсвязьбанка и других).

Хотя о санации Генбанка ЦБ объявил в августе 2017 года, уже после вступления в силу нового закона, по мнению собеседника «Ведомостей», для помощи банку регулятор решил использовать старую схему из-за опасений санкций. По словам партнера Tertychny Law Ивана Тертычного, ФКБС в случае применения новой схемы к крымскому Генбанку мог бы сам попасть под санкции вместе с санируемыми им банками.