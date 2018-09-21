В Танзании перевернулся паром на озере Виктория. Погибли 86 человек

В результате крушения парома на озере Виктория в Танзании между островами Укора и Буголора погибли как минимум 86 человек, 37 человек удалось спасти, они находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило BBC.

#NEWS:MV Nyerere ferry which provides transportation services between Bugorora and Ukara Island on Lake Victoria has capsized and sunk. pic.twitter.com/sKYSz2nT7T — Capital Television (@Capitaltvtz) September 20, 2018

При этом местные власти заявляют, что число утонувших может превысить 200 человек. Всего на пароме, по предварительным данным, было от 300 до 400 человек. Установить точное число пассажиров не получается, потому что человек, который продавал билеты, утонул вместе с устройством по подсчету проданных билетов.

Согласно заявлению местных СМИ, паром был рассчитан всего лишь на 100 человек и он перевернулся за несколько метров до места швартовки. По предварительной версии крушения, судно потеряло равновесие из-за того, что на одном из бортов скопилось слишком много пассажиров. В этот день на остров Буголора местные жители приезжали на рынок, поэтому там было много народу.

Напомним, озеро Виктория является одним из крупнейших озер Африки. Выходу к нему есть у трех государств: Танзания, Кении и Уганды. В 1996 году на озере уже переворачивался паром. В результате катастрофы погибли от 500 до 800 человек.