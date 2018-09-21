Китай призвал США отменить санкции за покупку российских вооружений

Китай сделал США серьезное представление в связи с введением американских санкций за закупку российского вооружения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он призвал США отменить санкции и отметил, что они не повлияют на сотрудничество России и Китая в оборонной сфере. В китайском МИД также заверили, что российско-китайское сотрудничество осуществляется в соответствии с нормами международного права и не направлено против третьих стран.

Напомним, 20 сентября США впервые применили вторичные санкции за сотрудничество с Россией — под них попали Департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Санкции ввели из-за покупки Китаем российских систем С-400 и самолетов Су-35.

Санкции были введены после указа Трампа об ужесточении контроля за американскими санкциями в отношении России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В этот же день в рамках CAATSA Госдепартамент США внес в «черный список» 27 граждан России и шесть компаний, за сотрудничество с которыми будут налагаться санкции.