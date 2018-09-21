ФАС оштрафовала на 750 тысяч рублей операторов «большой четверки» по делу о роуминге

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала на 750 тысяч рублей сотовых операторов «большой четверки»: «Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон», МТС и Tele2 из-за несвоевременного исполнения законодательства о роуминге. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

Анатолий Голомолзин: Проблема национального роуминга в Крыму решена с марта этого года. На каждого оператора связи был наложен штраф в размере около 750 тысяч рублей. — ФАС (@rus_fas) September 21, 2018

«Это была историческая проблема. Хорошо, что нас подтолкнули к этому решению. Несмотря на горькую ноту штрафов, мы рады сотрудничеству с ФАС по вопросу отмены роуминга», — заявил исполнительный вице-президент по развитию и стратегии бизнеса «Вымпелкома» Александр Поповский.

Национальным называют роуминг, когда абонент вынужден пользоваться услугами других компаний, потому что «своего» оператора при перемещении между регионами нет. В России также существовал внутрисетевой роуминг, который появляется в другом регионе, но в сети одного оператора. Голомолзин объяснял, что абненты не должны платить за входящие звонки, находясь в роуминге внутри России.

В 2017 году ФАС потребовала от сотовых операторов устранить разницу в тарифах для абонентов, которые пользуются связью не в «своем» регионе. ФАС вынесла «большой четверке» предупреждение и потребовала внести изменения в течение 14 дней, однако затем сроки неоднократно продлевались.

В марте 2018 года ФАС возбудила дело против операторов за нарушение антимонопольного законодательства и приняла решение их оштрафовать. Размер штрафа должны были определить в сентябре.

Первым внутрисетевой роуминг 20 августа 2018 года отменил «Билайн», затем 27 августа Tele2. C 30 августа все входящие звонки являются бесплатными на популярных тарифах для абонентов МТС, а архивные тарифы переведут на новые условия до конца сентября. Последним к отмене роуминга 1 сентября присоединился «Мегафон».