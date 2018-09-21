Суд повторно ликвидировал «СтопХам» по требованию Минюста

Мосгорсуд ликвидировал общественное движение «СтопХам», как это требовал Минюст. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Настоящее решение является основанием для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц», — заявили в суде.

В пресс-службе уточнили, что решение Мосгорсуда может быть обжаловано в течение одного месяца, для этого нужно обращаться обжаловано в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда.

«Спасибо Мосгорсуду. В России, чтобы закрыть самостоятельно общественную организацию, нужно иметь семь пядей во лбу и пройти достаточно большой круг структур, чтобы все сделать по уму. А так — время подошло, и они закрыли», — сказал лидер движения Дмитрий Чугунов каналу «360».

В марте 2016 года Мосгорсуд уже направлял на исполнение решение о ликвидации общественного движения «СтопХам». Чугунов тогда заявил, что министерство юстиции не проводило никаких проверок и не поставило активистов в известность о решении.

Активист добавил, что движение не собирает закрываться, «ролики выходили и будут выходить». Если восстановить юридическим способом «СтопХам» не получится, будет создано новое движение на его базе, объяснил Чугунов.

«СтопХам» создали в 2010 году активисты прокремлевского молодежного движения «Наши». Движение занимается записью видеороликов для YouTube, на которых активисты ходят по улицам и наклеивают на лобовые стекла автомобилей, припаркованных в неположенном месте, большие наклейки с надписями о том, что владелец авто — нарушитель. Сперва активисты всегда просят водителей перепарковаться. Однако большая часть роликов состоит из стычек активистов с водителями, которые выходят из машины и пытаются помешать молодым людям.