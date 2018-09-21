«Обидно очень на старости лет получить клеймо уголовника». Пермского пенсионера приговорили к году условно за выросший на огороде мак

В Перми 64-летнего пенсионера и ветерана труда Игоря Трошева приговорили к году лишения свободы условно за культивирование в особом крупном размере кустов мака в огороде (п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ). Решение огласили 19 сентября.

«Обидно очень на старости лет получить клеймо уголовника. Я всю жизнь проработал в колхозе, ветерана труда получил. Даже на пенсии продолжаю вкалывать. Пока другие по домам спят, я тружусь в газовой котельной оператором. Моя фотография висела на доске почета. Никогда не привлекался даже за административку», — приводит слова Трошина РИА Новости.

Как стало известно, весной пенсионер заказал на участок в деревне Мокино самосвал земли для грядок. «Я знал, что специально выращивать маки нельзя, что за это могут осудить. Но думал, это касается больших красных цветков, как в Афганистане. А у меня на огороде выросли малюсенькие, размером с ноготок», — рассказал пенсионер.

В июле к нему на участок приехала полиция. Правоохранители насчитали на огороде 467 маковых кустов.

Сам Трошев предположил, что семена мака могли завезти вместе с почвой. Это версию на суде высказал также профессор Пермского аграрно-технологичесого университета. «Профессор изучил фото и признал, что данное растение на огороде моего подсудимого произрастало в хаотичном порядке: несколько десятков кустов на грядке с морковью, несколько — на грядке с луком. А это противоречит версии, что его высаживали намеренно», — рассказал адвокат Егор Михайлов.

В прокуратуре Пермского края заявили, что Трошева предупреждали о необходимости избавиться от растений еще до начала следствия. По версии обвинения, данный вид мака произрастает в уральском климате только при специальном уходе.

В 2011 году к уголовной ответственности за выращивание мака могли привлечь 83-летнюю пенсионерку из Снежинска в Челябинской области. Она решила принять участие в конкурсе на самый благоустроенный двор и посадила на клумбах полевые маки. «Цветочки росли красивые, а потом полиция приехала. Сказали, что они наркотические… Но это были декоративные мачки, восточные, однолепестковые и махровые, маленькие, с ноготок», — рассказывала она. По информации СМИ, уголовное дело против пенсионерки возбуждать не стали.