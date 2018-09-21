«Золотой судье» Елене Хахалевой предоставили госзащиту из-за угроз

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева получила госзащиту из-за поступающих ей угроз. Об этом, как сообщает «Право.ру», заявил председатель суда Александр Чернов.

Чернов рассказал о том, что писал председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину о поступающих жалобах на Хахалеву из «мести за ее профессиональную деятельность». В пришедшем в августе ответе СК сообщалось, что судью взяли под госохрану, и все следствие засекретили.

В августе Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против Хахалевой, поскольку результаты проверки ее диплома подтвердили его подлинность. Дело против Хахалевой неоднократно требовали возбудить кубанские фермеры, обвинявшие крупный земельный холдинг мужа судьи Хахалевой в рейдерстве.

Они обращали внимание на то, что судья при назначении сдала в уполномоченные органы поддельный диплом Тбилисского государственного университета. Позднее глава совета судей Краснодарского края заявил, что Сухумский филиал университета подтвердил подлинность диплома Хахалевой.

Напомним, судья Елена Хахалева привлекла внимание СМИ после публикации видео со свадьбы ее дочери. Гостями на свадьбе дочери краснодарской судьи стали, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Позднее муж Хахалевой, предприниматель и крупный латифундист, объяснял, что гости приехали на торжество по дружбе или за счет средств других гостей.

Хотя рассказавшей о свадьбе адвокат Сергей Жорин оценил ее стоимость в два миллиона долларов, Краснодарский совет судей после проверки доходов Хахалевой заявил, что она обошлась в 5 млн рублей. Судья назвала ажиотаж в СМИ «местью» за то, что она «не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение» от «известных людей», чьих имен судья назвать отказалась.