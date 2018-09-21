Порошенко подал в суд на «Би-би-си». В статье шла речь о платеже украинского президента за встречу с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко обратился в суд с жалобой на «Би-би-си», которая со ссылкой на источники рассказало, что Порошенко заплатил 400 тысяч долларов за встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказала британская газета The Telegraph со ссылкой на документы суда.

Адвокаты Порошенко информацию «Би-би-си» опровергли. Они также заявили, что публикация вредит репутации украинского лидера, так как он активно борется за продвижение антикоррупционных мер на Украине, они также вызывают «вызвали беспокойство и замешательство».

Защитники президента настаивают, что у британского СМИ нет доказательств «какого-либо платежа или секретных переговоров». Адвокаты решили обратиться в суд, так как «Би-би-си» отказывается опубликовать исправления или извинения, и материал по-прежнему доступен на сайте.

Речь идет о публикации 23 мая. В ней говорилось, что за организацию встречи в июне 2017 года адвокат Трампа Майкл Коэн получил «тайный платеж» в размере 400 тысяч долларов. Эту информацию подтвердили источники издания. Они утверждали, что деньги от Порошенко передавали посредники. Другой источник заявлял о суме якобы в 600 тысяч долларов. При этом сам Трамп о деньгах не знал, уточнило СМИ.

Напомним, Порошенко встретился с Трампом в июне 2017 года. «Повестка совещаний в Белом доме была очень широкой. Я доволен результатами и благодарен нашим партнерам за поддержку Украины», — написал в твиттере украинский лидер. Два президента обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.