Bloomberg: клиенты Сбербанка за месяц забрали со счетов 1,2 млрд долларов

Частные клиенты за август забрали с валютных депозитов российских банков около 1,5 миллиарда долларов, наибольший отток валюты пришелся на Сбербанк — около 1,2 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка и исследовательской компании Frank RG.

Агентство отметило, что сокращение средств на валютных счетах в Сбербанке с начала года составило около 10%, что больше среднего показателя по сектору (5,9%). Таким образом объем валюты на его депозитах упал до минимума 2015 года.

На валютные счета приходится около трети (29%) всех вкладов клиентов банка (около 324 миллиардов). Представитель банка в ответном письме агентству назвал отток миллиарда долларов из 94-95 миллиардов на всех валютных счетах «результатом управляемой эволюции баланса банка».

Bloomberg связало бегство валютных вкладчиков с опасениями по поводу новых санкций США против государственных банков, в результате которых могут быть заморожены долларовые платежи.

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12 сентября глава ВТБ Андрей Костин пообещал выплатить деньги вкладчикам, которые хранят свои сбережения в долларах и захотят их снять в случае попадания ВТБ в санкционный список США.

Глава Сбербанка Герман Греф после этого заявил, что не рассматривает возможность конвертации депозитов в валюте в рубли в случае ужесточения санкций: «В такого рода вариантах нет никакой необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются ни в каких, даже самых страшных сценариях».