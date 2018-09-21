ФОМ: больше половины россиян не знают итоги выборов 9 сентября

Социологи выяснили, что 54% населения России не знают, чем закончились выборы, которые проходили в единый день голосования 9 сентября. Такой вывод содержится в исследовании, опубликованном на сайте Фонда общественного мнения (ФОМ).

Опрос показал, что только 43% респондентов утвердительно ответили на вопрос «Вы уже знаете, что-то слышали о результатах этих выборов?». При этом 25% россиян не смогли вообще ответить, какие выборы проходили в регионе.

В исследовании ФОМ отмечается, что опрос проводился 15–16 сентября. В нем участвовали 1500 человек в 104 населенных пунктах из 53 субъектов России.

Напомним, 9 сентября состоялся единый день голосования. В 22 регионах страны проходили выборы губернаторов (еще в четырех глава избирался голосованием в парламенте), в 16 — новых составов местных заксобраний. «Единая Россия» проиграла парламентские выборы в трех регионах страны — в Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях.

По результатам выборов в заксобрания, с 14 до 13 уменьшилось число партий, которые могут принимать участие в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей. Квоты не подтвердили ПАРНАС, «Гражданская сила» и «Гражданская платформа», в то время как их получили Партия пенсионеров (в Забайкальском крае) и Коммунистическая партия социальной справедливости (во Владимирской области).

В четырех российских городах, Хабаровске, Абакане, Якутске и Томске, проходили выборы мэров. Еще в четырех регионах — Владимирской области, Хакасии, Хабаровском и Приморским краях был назначен второй тур выборов губернаторов. При чем в Приморском крае второй тур отменили из-за фальсификаций, там назначили новые выборы.