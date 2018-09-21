Правительство разрешит женщинам работать машинистками и водителями грузовиков

Министерство труда сократит перечень, запрещенных для женщин профессий. Соответствующий приказ глава министерства Максим Топилин подпишет в ближайшее время, сообщает Интерфакс.

По словам Топилина, женщинам разрешат работать водителями большегрузных автомобилей и машинистами специальной техники. Правительство также планирует снять ограничения для женщин на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте. Из перечня также исключат старые профессии и виды работ, которые «априори не применяются в современном производстве»

По его словам, отмена запретов связана с тем, что многие технологические процессы автоматизированы, а на рабочих местах применяется современное оборудование. В то же время сокращение перечня «расширит возможности женщин для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда».

В действующем «перечне тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» насчитывается 456 профессий. Он был был утвержден в 2000 году.