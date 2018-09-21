«Команда 29»: в России за 20 лет был только один оправдательный приговор по делам о шпионаже и госизмене

Российские суды за 1997-2017 года всего лишь один раз вынесли оправдательный приговор по статьям о шпионаже (ст. 275 УК РФ) и госизмене (ст. 276 УК РФ). Данную цифру привели правозащитник из «Команда 29» в своем докладе.

По информации правозащитников, в 1999 году по статье о шпионаже судили эколога Александра Никитина. Он до 1992 года руководил группой инспекции ядерной безопасности в Минобороны, потом ушел и стал сотрудничать с международным экологическим объединением «Беллона».

Никитин участвовал в составлении доклада «Северный флот», где привел подробности ядерных инцидентов на советском и российском флотах. Следствие посчитало сведения секретными, хотя Никитин брал информацию из открытых источников.

Он был единственным, кто получил оправдательный приговор. При этом Команда 29 изучила более 300 публикаций в СМИ, более 50 карточек дел на сайтах областных, краевых и районных судов, Верховного суда и в системе ГАС «Правосудие». Они обнаружили, что всего по статьям о шпионаже или госизмене проходили порядка 100 человек (96 по данным Судебного департамента, 101 — по СМИ и другим открытым источникам).

«Эти цифры в несколько раз меньше тех, что называет президент Владимир Путин. Например, он сообщал, что только в 2017 году была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб», — отмечается в докладе.

Правозащитники пришли к выводу, что четверть осужденных за госизмену (минимум 21 человек) не имели допуска к гостайне, еще 48 дел возбудили в отношении военнослужащих или служащих спецслужб, 17 дел — в отношении ученых.

«В делах о госизмене и шпионаже часто дают наказания «ниже низшего» — поскольку оправдание невозможно, это указывает на сомнения суда в виновности подсудимого. Как минимум 39 обвиняемых получили в первой инстанции срок ниже низшего предела по статье, из них двое — условный срок. Президент, «руководствуясь принципами гуманизма», помиловал как минимум 17 осужденных по этим статьям, из них 12 были обменяны», — заявила «Команда 29».

Кроме того, правозащитники подсчитали, что больше всего за шпионаж осудили граждан Грузии — 26 человек, США — 18, Китай — 17. Еще как минимум осуждены четыре гражданина Украины, а еще четыре дела расследуется.